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Гальтье все еще хочет видеть Месси в команде

А вот Лео вряд ли хочет еще раз сыграть за ПСЖ.
Сегодня, 15:54
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер ПСЖ все еще рассчитывает на Лионеля Месси в концовке сезона, утверждает RMC Sport.

Французский специалист все так же хочет видеть аргентинца в составе в концовке сезона. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов и Кубка Франции, ПСЖ продолжает борьбу за чемпионство. За 5 туров до конца парижане опережают второе место лишь на пять очков.

Напомним, что ранее ПСЖ отстранил Месси на две недели без сохранения зарплаты из-за того, что игрок уехал после поражения в Саудовскую Аравию без согласия клуба.

После своего отстранения Лео не стал возвращаться в Париж, а отправился в Барселону, где планирует находиться вплоть до истечения отстранения.

При этом Гальтье намерен дождаться аргентинца, оценить его форму и в случае чего продолжит использовать в стартовой обойме.

Напомним, что и без поведения Лео у парижан сейчас большие проблемы из-за фанатов.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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