Компани подписал новый долгосрочный контракт с Бернли

Бельгиец не планирует покидать команду, которую он вывел в Премьер-лигу.

Венсан Компани положил конец слухам о своем будущем, подписав новый долгосрочный контракт с Бернли.

Согласно с официальным сайтом "кларетовых", бельгиец согласился на новое пятилетнее соглашение от клуба.

We're delighted to announce that manager Vincent Kompany has signed a new contract to extend his commitment with the Club 📝 — Burnley FC 🏆 (@BurnleyOfficial) May 7, 2023

"Футбольный клуб Бернли рад сообщить, что тренер Винсент Компани подписал новый контракт, чтобы расширить свои обязательства перед клубом", - говорится в заявлении клуба.

"Бернли и Терф Мур с самого начала казались мне правильным выбором, так что это также кажется правильным подписать контракт на следующие пять лет", - сказал Компани.

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"Вместе с болельщиками мы снова превратили Терф Мур в крепость и продолжаем с нетерпением ждать будущего и работать над тем, чтобы с каждым шагом делать Бернли лучше".

Бывший капитан Манчестер Сити помог Бернли стать досрочным победителем Чемпионшипа и вернуть команду в Английскую Премьер-лигу с первой же попытки после своего вылета.

Компани был одним из кандидатов на пост главного тренера Челси и Тоттенхэма. Но таким решением 37-летний специалист подтвердил свою приверженность Бернли.