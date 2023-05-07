Руни: Ман Сити станет лучшей командой в истории Англии, если возьмет Лигу чемпионов и АПЛ

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни высказался об успехах Манчестер Сити в текущем сезоне.

"Как бы мне это ни было неприятно, если Ман Сити выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, то эту команду придется поставить в один ряд с Юнайтед, который взял требл в 1999 году, и назвать лучшей командой за всю историю АПЛ.

Наш Ман Юнайтед в 2008-м тоже был отличной командой, но то, как Сити доминирует над соперниками, то, как легко и часто он это делает, при этом постоянно сражаясь на всех фронтах, выходит за рамки того, что делали мы.

Конечно, Сити еще ничего не выиграл в этом сезоне и все еще должен преодолеть черту, так что давайте оставим серьезные выводы до тех пор, пока они этого не сделают.

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Но причина, по которой я говорю, что у них есть возможность стать лучшими, заключается в том, что еще один титул в АПЛ станет для них пятым за шесть сезонов. Они подняли планку для всех остальных.

Все болельщики Юнайтед, включая меня, должны посмотреть на то, что делает Сити Гвардиолы, и понять, какого экстраординарного уровня должен достичь наш клуб, чтобы снова стать номером один", – написал Руни в колонке для The Times.

Напомним, Манчестер Сити все еще претендует на победу в Лиге чемпионов и АПЛ. В еврокубке "горожане" сыграют с Реалом в рамках полуфинала, а в чемпионате команда идет на первой строчке.