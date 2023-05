Заслуженный отдых после победы: Мудрик посетил финал ATP Masters 1000 в Мадриде

Mudryk in attendance at the Madrid Open final today He’s a big Tennis fan and regularly plays it when he’s on holiday 🎾 https://t.co/EqRdL20Ys1 pic.twitter.com/VB1m8ux9Lp

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...