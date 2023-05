Запомнит на всю жизнь: звезда Вест Хэма довела до слез юного фаната своим подарком

В рамках 35-го тура АПЛ Вест Хэм на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 благодаря голу в исполнении Саида Бенрахма.

Уже по завершению матча лидер "молотобойцев" Деклан Райс отметился красивым жестом.

Когда стадион уже опустел, полузащитник сборной Англии вышел к трибуне, где остался маленький мальчик. Тот не сдержал слез, увидев, что его герой приближается к нему.

Райс обнял мальчика и подарил ему футболку, в которой он играл. При этом он признался, что обещал ее отдать Маркусу Рэшфорду.

"Знаешь что? Я пообещал отдать ее Маркусу Рэшфорду. Не показывай ее другим фанатам, я сказал им, что отдам ее Рэшфорду. Но я отдам ему другую. Держи", - цитирует хавбека talkSPORT.

