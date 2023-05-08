Азар может завершить карьеру в следующем году

Бельгиец задумался над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Вингер Реала Эден Азар может затвердить карьеру в следующем году. Об этом сообщает издание Relevo.

Последние несколько месяцев 32-летний бельгиец обдумывает возможность завершения карьеру после истечения контракта с Реалом летом 2024 года.

Пока Азар не принял окончательного решения о своем будущем, однако он готов рассмотреть предложения, которые позволили бы ему снова получать удовольствие от игры.

С бельгийцем связывались несколько клубов из США и Саудовской Аравии, однако переговоров пока не было.

В текущем сезоне на счету вингера всего один ассист в пяти матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Азар опозорился на тренировке с игроками второй команды Реала.