Азар может завершить карьеру в следующем году
Бельгиец задумался над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.
Вингер Реала Эден Азар может затвердить карьеру в следующем году. Об этом сообщает издание Relevo.
Последние несколько месяцев 32-летний бельгиец обдумывает возможность завершения карьеру после истечения контракта с Реалом летом 2024 года.
Пока Азар не принял окончательного решения о своем будущем, однако он готов рассмотреть предложения, которые позволили бы ему снова получать удовольствие от игры.
С бельгийцем связывались несколько клубов из США и Саудовской Аравии, однако переговоров пока не было.
В текущем сезоне на счету вингера всего один ассист в пяти матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Азар опозорился на тренировке с игроками второй команды Реала.