iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Азар может завершить карьеру в следующем году

Бельгиец задумался над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.
Сегодня, 17:54
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Вингер Реала Эден Азар может затвердить карьеру в следующем году. Об этом сообщает издание Relevo.

Последние несколько месяцев 32-летний бельгиец обдумывает возможность завершения карьеру после истечения контракта с Реалом летом 2024 года.

Пока Азар не принял окончательного решения о своем будущем, однако он готов рассмотреть предложения, которые позволили бы ему снова получать удовольствие от игры.

С бельгийцем связывались несколько клубов из США и Саудовской Аравии, однако переговоров пока не было.

В текущем сезоне на счету вингера всего один ассист в пяти матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Азар опозорился на тренировке с игроками второй команды Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Хавбек Ман Сити: Мы уважаем Реал, но не боимся его Хавбек Ман Сити: Мы уважаем Реал, но не боимся его
Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти
Бензема - самый титулованный игрок в истории Реала Бензема - самый титулованный игрок в истории Реала
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Европа19:52
Пирс Морган по-прежнему верит в чемпионство Арсенала
Украина19:45
Заря - Металлист 1925 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа19:22
Неймар определился со своим будущим
Украина19:15
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря разгромила Металлист 1925
Украина18:54
Заря одержала разгромную победу над Металлистом 1925
Европа18:50
Де Хеа вряд ли останется первым голкипером в Манчестер Юнайтед
Бокс18:21
Спенс подтвердил, что ведет переговоры о бое с Кроуфордом
ММА18:19
Чемпион UFC в легчайшем весе может подняться в весе
Киберспорт18:00
Blast Paris Major 2023: австралийцы обыграли россиян, headtr1ck помог победить "ниндзям"
Европа17:54
Азар может завершить карьеру в следующем году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK