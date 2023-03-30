Азар опозорился на тренировке с игроками второй команды Реала

Бельгиец с трудом обыгрывал не столь именитый визави.

Тренерский штаб Реала недоволен физическими кондициями вингера Эдена Азара. Об этом сообщает издание Relevo.

Недавно мадридцы провели двустороннюю игру против Кастильи, где бельгиец не впечатлял своей игрой. Тренеры подметили, что футболист тяжело двигается и с трудом обыгрывает оппонентов.

Что касается партнеров Азара по команде, Карим Бензема постепенно набирает былую форму. В ближайшее время игрок должен вернуться к оптимальным кондициям.

В текущем сезоне на счету 32-летнего бельгийца всего три матча в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что клубы из Турции пытаются убедить Азара перебраться к ним.