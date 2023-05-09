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Байер хочет летом подписать хавбека Арсенала

Джака может вернуться в Бундеслигу.
Сегодня, 15:04
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Швейцарский футболист Гранит Джака летом может сменить клубную прописку уже этим летом, пишет Mirror.

В услугах хавбека Арсенала заинтересован леверкузенский Байер, таким образом Джака может вернуться снова в Бундеслигу.

Напомним, швейцарец перешел в лондонский клуб в 2016 году из менхенгладбахской Боруссии, с тех пор он провел за "канониров" 294 матча.

При этом Артета не против сохранить полузащитника, хотя летом и плаинруется подписат Райса или Кайседо, играющих на той же позиции.

Байер готов предложить за Джаку 10 млн евро, однако последнее слово останется за игроком. "Канониры" готовы к любому решению хавбека.

Ранее соощалось, что в Бундеслигу может отправиться и Александр Зинченко.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Гранит Джака Байер Леверкузен

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