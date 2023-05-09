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Райкард: Хави стал королем футбола

Экс-наставник каталонской команды в восторге от своего преемника.
Сегодня, 18:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Экс-тренер Барселоны Франк Райкард высказался о работе нынешнего наставника клуба Хави.

"У меня прекрасные воспоминания о Хави, и он стал королем футбола. Я очень рад за него. Особенно я рад из-за того, что сейчас он выиграет чемпионат с Барселоной.

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Они на правильном пути, он заслуживает этого, и это чудесно для всех фанатов Барселоны", – сказал Райкард в интервью клубному сайту.

Напомним, после 33-х туров Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 82 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Франк Райкард

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