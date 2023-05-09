Райкард: Хави стал королем футбола

Экс-тренер Барселоны Франк Райкард высказался о работе нынешнего наставника клуба Хави.

"У меня прекрасные воспоминания о Хави, и он стал королем футбола. Я очень рад за него. Особенно я рад из-за того, что сейчас он выиграет чемпионат с Барселоной.

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Они на правильном пути, он заслуживает этого, и это чудесно для всех фанатов Барселоны", – сказал Райкард в интервью клубному сайту.

🎙️ FRANK RIJKAARD: "I have great memories of Xavi — he has become a king of football." pic.twitter.com/mMnw7ZHkCC — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 9, 2023

Напомним, после 33-х туров Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 82 очка.