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Хави назвал лучшую команду мира на данный момент

Испанец отдал должное Ман Сити Пепа Гвардиолы.
Сегодня, 16:28
Хави и Пеп Гвардиола / Getty Images
Хави и Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Барселоны Хави сказал, кого считает лучшей командой мира в данный момент.

Испанец не удивил своим выбором, назвав Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, с которым и сам когда-то работал.

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Манчестер Сити сейчас лучшая команда мира, и команда, которая играет в лучший футбол. Будет справедливо, если они выиграют требл", - заявил специалист.

Стоит отметить, что "горожане" уже выиграли Кубок Лиги, являются фаворитом на победу в АПЛ и дошли до полуфинала ЛЧ, где встретятся с Реалом во вторник, 9 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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