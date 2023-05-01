Хави назвал лучшую команду мира на данный момент

Наставник Барселоны Хави сказал, кого считает лучшей командой мира в данный момент.

Испанец не удивил своим выбором, назвав Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, с которым и сам когда-то работал.

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Манчестер Сити сейчас лучшая команда мира, и команда, которая играет в лучший футбол. Будет справедливо, если они выиграют требл", - заявил специалист.

Стоит отметить, что "горожане" уже выиграли Кубок Лиги, являются фаворитом на победу в АПЛ и дошли до полуфинала ЛЧ, где встретятся с Реалом во вторник, 9 мая.