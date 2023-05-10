Гвардиола и Анчелотти впервые не выявили победителя в очном противостоянии

Ман Сити и Реал, которые возглавляют испанец и итальянец сыграли вничью.

В рамках полуфинала ЛЧ Реал встретился с Ман Сити и сыграл вничью 1:1.

Таким образом, тренеры этих команд Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти впервые не выявили победителя в очном противостоянии.

Ранее испанец и итальянец восемь раз встречались на футбольном поле в качестве соперников.

Команды Гвардиолы одерживали победу пять раз. Коллективы Анчелотти брали верх в трех поединках.