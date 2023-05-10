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Гвардиола: Уверен, что Месси сделает все, чтобы вернуться в Барселону

Специалист высказался о будущем своего экс-подопечного.
Сегодня, 19:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Экс-наставник Барселоны, ныне возглавляющий Ман Сити Пеп Гвардиола, поделился мыслями о возможном возвращении своего бывшего подопечного Лео Месси в стан "блаугранас".

По словам испанца, он уверен, что Месси сделает все, чтобы вернуться в родной клуб.

"Уверен, Месси сделает все возможное для возвращения в Барселону. Уверен, Жоан Лапорта попытается осуществить это - и Лео также. Надеюсь, он сможет попрощаться так, как того заслуживает. Я хочу быть в первых рядах и наслаждаться его прощанием", - заявил специалист

Напомним, ранее будущее Лионеля прокомментировал его отец Хорхе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Пеп Гвардиола

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