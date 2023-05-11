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Варан: Мне очень нравилось играть за Реал. Там я вошел в новое измерение

Французский защитник в недавнем интервью рассказал о самых главных футболках в его жизни.
Сегодня, 12:30
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан в интервью телеканалу BT Sport для шоу What i wore рассказал о самых важных футбольных формах в своей жизни.

Француз вспомнил о своих предыдущих клубах и национальной команде, однако, забыл о Манчестер Юнайтед.

"Это была большая ответственность - подписать контракт с Реалом. Белая футболка команды особенная, но ее трудно носить. В глазах соперников был виден страх. Мне очень нравилось там играть, получить все те все титулы. В Мадриде я вошел в новое измерение.

Моим самым большим воспоминанием остается ЧМ-2018.

Золотая футболка, в которой Ланс играл в сезоне 2002/03. Это очень особенная форма, это была моя первая футболка. В том году Ланc играл в Лиге чемпионов. Мне, наверное, было девять лет, это очень особенная футболка. Форма, в которой я дебютировал за Ланс - тоже особенная. Мне было 17 лет, очевидно, она очень важна для меня", - сказал Варан 

Напомним, ранее игрок завершил карьеру в стане национальной команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан

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