Варан: Мне очень нравилось играть за Реал. Там я вошел в новое измерение

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан в интервью телеканалу BT Sport для шоу What i wore рассказал о самых важных футбольных формах в своей жизни.

Француз вспомнил о своих предыдущих клубах и национальной команде, однако, забыл о Манчестер Юнайтед.

"Это была большая ответственность - подписать контракт с Реалом. Белая футболка команды особенная, но ее трудно носить. В глазах соперников был виден страх. Мне очень нравилось там играть, получить все те все титулы. В Мадриде я вошел в новое измерение.

Моим самым большим воспоминанием остается ЧМ-2018.

Золотая футболка, в которой Ланс играл в сезоне 2002/03. Это очень особенная форма, это была моя первая футболка. В том году Ланc играл в Лиге чемпионов. Мне, наверное, было девять лет, это очень особенная футболка. Форма, в которой я дебютировал за Ланс - тоже особенная. Мне было 17 лет, очевидно, она очень важна для меня", - сказал Варан

Напомним, ранее игрок завершил карьеру в стане национальной команды.