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Барселона рассчитывает продлить контракт с одним из лидеров атаки

Дембеле может подписать новое долгосрочное соглашение.
Сегодня, 19:50
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер Барселоны Усман Дембеле близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Агенты француза встречались с руководством клуба на прошлой неделе. У игрока уже есть предложение о продлении контракта до 2027 года.

Барселона считает Дембеле одним из важнейших игроков в составе наряду с форвардом Роберто Левандовски, ввиду чего подписание нового соглашение с вингером является приоритетом.

Напомним, действующий контракт 25-летнего француза с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Дембеле пять голов и пять ассистов в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Бускетс покинет Барселону по окончанию сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле

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