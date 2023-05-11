Барселона рассчитывает продлить контракт с одним из лидеров атаки

Вингер Барселоны Усман Дембеле близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Агенты француза встречались с руководством клуба на прошлой неделе. У игрока уже есть предложение о продлении контракта до 2027 года.

Барселона считает Дембеле одним из важнейших игроков в составе наряду с форвардом Роберто Левандовски, ввиду чего подписание нового соглашение с вингером является приоритетом.

Напомним, действующий контракт 25-летнего француза с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Дембеле пять голов и пять ассистов в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Бускетс покинет Барселону по окончанию сезона.