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Две группы футбольных агентов проиграли суд против ФИФА

Футбольные посредники попытались опротестовать решение ФИФА ввести агентский экзамен.
Сегодня, 19:33
ФИФА / Getty Images
ФИФА / Getty Images

Две группы футбольных агентов проиграли судебное разбирательство в Нидерландах против новых правил ФИФА для агентов и теперь должны выплатить 1,75 миллиона евро, сообщает The Athletic.

Европейская ассоциация футбольных агентов (EFFA) и Pro Agent пытались наложить запрет на новые правила ФИФА для агентов и вступительный экзамен, которые должны быть введены в действие в начале октября 2023 года.

Они утверждали, что правила незаконны, потому что ФИФА не уполномочена регулировать их профессию, поскольку агенты не являются членами ФИФА, и для регулирования ФИФА нет оснований публичного права.

В частности, EFFA и Pro Agent, группа футбольных агентов из Нидерландов, оспаривали установленный ФИФА предел платы за услуги и сдачу экзамена, который агенты теперь обязаны проходить.

Источник: Getty Images

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Они посчитали, что предел того, что они могут заработать на трансфере, который будет ограничен 6% в соответствии с новыми правилами, "нарушает национальный и европейский закон о конкуренции".

Решение Центрального суда Нидерландов, согласно постановлению, "связано с тем, что собирается постановить высший европейский суд" и что "решение необходимо дождаться, чтобы предотвратить неправильные решения".

В результате EFFA и Pro Agent были обязаны оплатить судебные издержки на общую сумму 1,75 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа

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Две группы футбольных агентов проиграли суд против ФИФА
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