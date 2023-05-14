Анчелотти: Тренеры жалуются на календарь, поэтому, кто-то с этим должен что-то сделать

Наставник Реала поддержал многочисленное число своих коллег, среди которых есть и Пеп Гвардиола, в вопросе излишка игр.

Наставник Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о большом количестве матчей в сезоне после того, как Пеп Гвардиола пожаловался на плотность календаря.

Итальняец поддержал своего колллегу, которому противостоит в полуфинале ЛЧ. По его словам, с календарем в будущем необходимо что-то делать.

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"Гвардиола жаловался на календарь, который, как мы неоднократно говорили, слишком жесткий. В первом матче нам пришлось играть с меньшим временем на отдых накануне, а теперь - их очередь. Календарь плохой, точка, ничего больше добавить.

Когда Гвардиола прав - он прав. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то сделать с этим на будущее", - заявил специалист.

Напомним, Реал Анчелотти и Манчестер Сити Гвардиолы встретятся в ответном матче полуфинала ЛЧ уже в среду 17 мая