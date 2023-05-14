Ряд игроков середняка Лиги 1 отказываются играть в следующем матче из-за религиозных соображений

Пять футболистов Тулузы не хотят одевать футболку с радужными номерами.

В рамках 35 тура чемпионата Франции Тулуза сыграет с Нантом. "Фиолетовые" могут понести ряд кадровых потерь в этом матче из-за необычных причин.

Дело в том, что пять игроков команды, а именно Закария Абухляль, Мусса Диара, Фарес Шаиби, Логан Коста и Саид Хамулич отказываются играть в этой игре из-за религиозных соображений.

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А если быть точным, то, из-за того, что в этом туре все команды должны играть в футболках с радужными номерами, а капитаны и тренеры должны носить повязки в цветах радуги.

Тренерский штаб Тулузы пытается переубедить футболистов, однако, стоит отметить, что у них довольно мало времени, ведь, матч состоится уже сегодня, 14 мая, в 16:00.