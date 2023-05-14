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Игроки Челси воодушевлены приходом Почеттино

Менеджер уже строит планы на лето.
Сегодня, 17:20
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Маурисио Почеттино в ближайшее время станет у руля лондонского Челси, благодаря этому в клубе сейчас эмоциональный подъем, утверждает журналист Бен Джейкобс.

Аргентинский специалист убежден, что сейчас идеальный момент, чтобы возглавит клуб. К тому же Маурисио воодушевлен представленным ему проектом.

Приход Почеттино в клуб положительно был воспринят большинством ключевых игроков клуба. Они убеждены, что это надежный и безопасный вариант.

При этом руководство "синих" сделает назначение Почеттино максимально плавным. До конца сезона аргентинец будет тесно работать с Лэмпардом и другими тренерами. А уже летом полноценно возьмется за работу.\

В ближайших планах аргентинца подписать несколько игроков уровня АПЛ, устроить грандиозную распродажу и попытаться сохранить Мейсона Маунта.

Напомним, что ранее мы уже разбирали состав Челси и что с ним стоит делать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мауриcио Почеттино

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