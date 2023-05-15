Пиоли: Никто не верит, что Милан будет в финале ЛЧ

В рамках ответного матча 1/2 финала ЛЧ Милан встретится с Интером в качестве номинальных гостей.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли поделился ожиданиями в преддверии встречи.

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По словам итальянца, никто не думает, что его подопечные могут выйти в финал турнира, но он знает, что они могут сыграть великолепно.

Они готовятся наилучшим образом, у них большая решимость, показать лучший футбол, чем в первом матче, и выиграть игру.

Непросто готовиться к завтрашнему дню, но мы имеем в виду важную цель: выиграть матч и выйти в финал, как никто никогда не предполагал. Сейчас, как никогда, никто не думает, что Милан сможет дойти до финала. Я знаю, что мы можем сыграть великолепный матч.

Мы хотим выступить на высоком уровне. Это длинный матч, мы хотим начать его хорошо, затем остаться в хорошем для нас ритме и воспользоваться их ошибками.

Мы не говорили о Специи, только о завтрашнем дне. Некоторые игроки мечтают о таких играх. Мы знаем, что начинаем с невыгодного положения, но у нас есть достаточно качества, чтобы перевернуть это противостояние.

Мы должны быть осторожными. Нам также придется воспользоваться возможностями, которые мы получаем, лучше, чем в первом матче, Интер очень хорошо защищается.

Мы совершили некоторые ошибки. Но прошлое не имеет значения. Завтра мы попытаемся ограничить наши ошибки до минимума, нам придется быть более решительными и готовыми лучше читать эти ситуации.

Леау чувствует себя лучше, как Крунич и Мессиас, однако они должны сперва завершить сегодняшнюю тренировку. Если все пойдет по плану, они будут доступны", - сказал Пиоли.

Напомним, матч состоится завтра, 16 мая, в 22:00 по Киеву.