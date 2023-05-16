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Челси заинтересован в подписании одного из лучших бомбардиров АПЛ

Лондонцы рассматривают трех топ-форвардов, которые зажигают в текущем сезоне.
Сегодня, 08:52
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Лондонский Челси в поисках нового нападающего на следующий сезон.

Как сообщает The Guardian, английский гранд рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена из Наполи и Лаутаро Мартинеса из Интера. Руководство "синих" сомневается в способностях нигерийца адаптироваться к английскому футболу, а также их отпугивает высокая цена.

По информации источника, Челси включил форварда Брентфорда Айвена Тоуни в шорт-лист. 27-летний англичанин раскрылся в текущем сезоне, чем и привлек внимание топ-клубов.

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Отметим, что Тоуни грозит дисквалификация на несколько месяцев. Ранее он признал вину в нарушениях регламента о ставках.

В текущем сезоне Айвен провел 33 матча в чемпионате Англии, в которых забил 20 голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Лукаку принял решение по поводу дальнейшей карьеры.


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