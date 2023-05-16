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Тренер чемпиона Польши отреагировал на слухи об интересе со стороны Динамо

Наставник Ракува отметил, что не против поработать за границей.
Сегодня, 16:58
Марек Папшун / Getty Images
Марек Папшун / Getty Images

Главный тренер польского Ракува Марек Папшун прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны киевского Динамо.

По словам наставника чемпиона Польши, он не против поработать в другой стране с перспективным проектом, но сейчас ничего конкретного по поводу своего будущего сказать не может.

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"Возможность работы в киевском Динамо? Мне действительно трудно сказать. На этом этапе я не могу больше рассказать ничего. У меня нет информации, чтобы поделиться.

На сегодняшний день у меня контракт в Ракуве, и я ни с кем себя не связываю. Моя судьба может быть другой. Определенный интерес есть, но начну работать сразу или сделаю перерыв - пока не знаю.

Я точно хочу поработать за границей. Если будет какая-то конкретика и проект, который бы меня устраивал, в котором я бы видел какую-то перспективу для достижения высоких спортивных целей, то однозначно соглашусь. От интереса к завершению переговоров идет долгий путь. Не исключено, что я сделаю перерыв на год или начну проект сразу", - сказал Папшун в комментарии Sport.TVP.

Отметим, ранее Александр Шовковский, временно заменяющий Мирчу Луческу, также прокомментировал возможность возглавить Динамо на постоянной основе.

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