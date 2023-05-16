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Неймар может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

Клуб Мудрика хочет подписать звездного бразильца.
Вчера, 23:50
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар покинет летом парижский клуб. Об этом сообщает PSG Talk со ссылкой на France Bleu Paris.

31-летний бразилец уже выбрал коллектив, в котором хотел бы продолжить карьеру. Агент футболиста Пини Захави активно работает над переходом своего клиента в Челси.

Напомним, в данный момент Неймара восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в конце февраля. Игрок вернется в строй лишь к середине лета.

Действующий контракт бразильца с парижским клуб рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету нападающего 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Неймар хотел бы вернуться в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Чесли

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