Неймар может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

Нападающий ПСЖ Неймар покинет летом парижский клуб. Об этом сообщает PSG Talk со ссылкой на France Bleu Paris.

31-летний бразилец уже выбрал коллектив, в котором хотел бы продолжить карьеру. Агент футболиста Пини Захави активно работает над переходом своего клиента в Челси.

Напомним, в данный момент Неймара восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в конце февраля. Игрок вернется в строй лишь к середине лета.

Действующий контракт бразильца с парижским клуб рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету нападающего 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Неймар хотел бы вернуться в Барселону.