Неймар может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ
Клуб Мудрика хочет подписать звездного бразильца.
Нападающий ПСЖ Неймар покинет летом парижский клуб. Об этом сообщает PSG Talk со ссылкой на France Bleu Paris.
31-летний бразилец уже выбрал коллектив, в котором хотел бы продолжить карьеру. Агент футболиста Пини Захави активно работает над переходом своего клиента в Челси.
Напомним, в данный момент Неймара восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в конце февраля. Игрок вернется в строй лишь к середине лета.
Действующий контракт бразильца с парижским клуб рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне на счету нападающего 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Неймар хотел бы вернуться в Барселону.