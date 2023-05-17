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Ключевой хавбек ПСВ может пополнить ряды ПСЖ

Парижский гранд нацелился на Сангаре.
Сегодня, 15:55
Ибрагим Сангаре / Getty Images
Ибрагим Сангаре / Getty Images

Опорный хавбек ПСВ Ибрагим Сангаре может летом перейти в ПСВ. Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.

Парижский гранд ищет усиление в центр поля, ввиду чего обратил внимание на 25-летнего ивуарийца. Потенциальная сумма трансфера составит 37 млн евро.

Действующий контракт игрока с нидерландским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Сангаре четыре гола и один ассист в 27 матчах Эредивизии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Кейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ ПСВ Ибрагим Сангаре

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