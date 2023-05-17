Ключевой хавбек ПСВ может пополнить ряды ПСЖ
Парижский гранд нацелился на Сангаре.
Опорный хавбек ПСВ Ибрагим Сангаре может летом перейти в ПСВ. Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.
Парижский гранд ищет усиление в центр поля, ввиду чего обратил внимание на 25-летнего ивуарийца. Потенциальная сумма трансфера составит 37 млн евро.
Действующий контракт игрока с нидерландским клубом рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету Сангаре четыре гола и один ассист в 27 матчах Эредивизии.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Кейна.