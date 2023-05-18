Интер близок к продлению контракта с талантливым центрбеком

Миланский Интер и Алессандро Бастони близки к заключению нового соглашения.

Как сообщает Фабрицио Романо, вскоре 24-летний центрбек поставит подпись под контрактом с "нерадзурри", который будет действовать до лета 2028 года. Действующая сделка подойдет к концу летом 2024 года.

По новому соглашению футболист будет зарабатывать 5 миллионов евро + бонусы. Бумаги будут подписаны в ближайшие недели.

Летом 2017 года Интер заплатил Аталанте за ее воспитанника 31,1 миллиона. При этом сезон-2017/18 он провел в аренде в родной команде.

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Затем случилась еще одна годичная аренда, в этот раз в Парму, а начиная с сезона-2019/20 Бастони выступает за Интер.

В нынешнем сезоне Алессандро Бастони принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами.