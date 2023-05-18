Атлетико интересуется защитником Барселоны

Альба может переехать в Мадрид.

Жорди Альба летом может покинуть Барселону, пишет Mundo Deportivo.

Каталонцы не хотят бесплатно потерять защитника, потому хотят либо предложить ему новый контракт со сниженной зарплатой, либо же вовсе продать.

Защитник заинтересовал Атлетико, которые могут предложить Барселоне Карраско в обмен на Альбу.

Барселона имеет право выкупа на бельгийского вингера за 15 млн евро, а трансфер Альбы позволит каталонцам заплатить лишь 10 млн.

Также стоит отметить, что Альбой также интересуется саудовский Аль-Хиляль.