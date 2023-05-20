iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал может усилиться португальским защитником

На Жоау Канселу появился еще один претендент.
Сегодня, 13:45
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Мадридский Реал продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Жоау Канселу, пишет Sport1.

Португальский фулбек выступает за Баварию в рамках арендного соглашения, однако мюнхенцы не будут выкупать игрока, так как считают, что 70 млн евро - слишком высокая цена.

При этом Канселу вряд ли останется и в состава Сити, в СМИ продолжают утверждать, что у португальца конфликт с Гвардиолой, потому он, собственно, и оказался в Баварии.

В данный момент известно о интересе к игроку со стороны Барселоны и Арсенала, но за всей ситуацией внимательно следит Реал.

Руководство "сливочных" может подписать Канселу, чтобы вернуть Эдуардо Камавингу снова в полузащиту. К тому же большой ценник - небольшая помеха для мадридского клуба.

Также ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед готов снизить свои финансовые аппетиты, чтоы расстаться с Магуайром.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жоау Канселу

Статьи по теме

Куртуа тренировался в общей группе Реала Куртуа тренировался в общей группе Реала
Финал четырех Евролиги: Олимпиакос победил Монако, Реал обыграл Барселону Финал четырех Евролиги: Олимпиакос победил Монако, Реал обыграл Барселону
Игрок Милана не станет разменной монетой для трансфера Беллингема Игрок Милана не станет разменной монетой для трансфера Беллингема
Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с GamerLegion, Monte вылетели с турнира
просмотров

Последние новости

ММА17:25
Чендлер заявил о готовности выйти на бой против Махачева
Европа17:12
Жирона с Цыганковым уступила Вильярреалу, пропустив на последних минутах
Европа17:05
Брентфорд даже без Тоуни разгромил Тоттенхэм
Европа16:42
Куртуа тренировался в общей группе Реала
Европа16:17
Забарный второй матч подряд начнет в стартовом составе
Украина15:58
Заря одержала победу над Ингульцом
Европа15:44
Альба может продолжить карьеру в Серии А
Бокс15:35
"Шансы очень малы": Тренер Дюбуа сделал неожиданное заявление о бое с Усиком
Украина15:06
Минай неожиданно обыграл Черноморец и покинул зону стыковых матчей
Украина14:45
На матче молодежных команд Львова и Руха болельщик напал на арбитра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK