Реал может усилиться португальским защитником

На Жоау Канселу появился еще один претендент.

Мадридский Реал продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Жоау Канселу, пишет Sport1.

Португальский фулбек выступает за Баварию в рамках арендного соглашения, однако мюнхенцы не будут выкупать игрока, так как считают, что 70 млн евро - слишком высокая цена.

При этом Канселу вряд ли останется и в состава Сити, в СМИ продолжают утверждать, что у португальца конфликт с Гвардиолой, потому он, собственно, и оказался в Баварии.

В данный момент известно о интересе к игроку со стороны Барселоны и Арсенала, но за всей ситуацией внимательно следит Реал.

Руководство "сливочных" может подписать Канселу, чтобы вернуть Эдуардо Камавингу снова в полузащиту. К тому же большой ценник - небольшая помеха для мадридского клуба.

Также ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед готов снизить свои финансовые аппетиты, чтоы расстаться с Магуайром.