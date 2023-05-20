Альба может продолжить карьеру в Серии А

Два итальянских клуба заинтересованы в трансфере защитника Барселоны Жорди Альбы, пишет Diario Sport.

Каталонцы все еще не могут решить, что делать с возрастным игроком, сам Жорди не желает покидать клуб, а Барселона пробует предложить испанцу контракт с уменьшенной зарплатой.

При этом оптимальным решением ситуации боссы клуба считают продать защитника или вовсе отпустить его бесплатно. Ювентус уже обращался к Барселоны, интересуясь возможностью сделки.

Кроме того известно, что в услугах Альбы заинтересован и миланский Интер. "Нерадзурри" пытались подписать испанца еще прошлым летом, но он категорически отказался покидать Испанию.

Также ранее сообщалось, что Жорди Альба также иинтересен Атлетико Мадрид.