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Альба может продолжить карьеру в Серии А

Испанец заинтересовал Ювентус и Интер.
Сегодня, 15:44
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Два итальянских клуба заинтересованы в трансфере защитника Барселоны Жорди Альбы, пишет Diario Sport.

Каталонцы все еще не могут решить, что делать с возрастным игроком, сам Жорди не желает покидать клуб, а Барселона пробует предложить испанцу контракт с уменьшенной зарплатой.

При этом оптимальным решением ситуации боссы клуба считают продать защитника или вовсе отпустить его бесплатно. Ювентус уже обращался к Барселоны, интересуясь возможностью сделки.

Кроме того известно, что в услугах Альбы заинтересован и миланский Интер. "Нерадзурри" пытались подписать испанца еще прошлым летом, но он категорически отказался покидать Испанию.

Также ранее сообщалось, что Жорди Альба также иинтересен Атлетико Мадрид.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жорди Альба

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