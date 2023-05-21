Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча 21.05.2023 Серии А
Миланский Интер безуспешно съездил в гости к Наполи, который несколько туров назад стал чемпионом Италии. В рамках 36-го тура команда Симоне Индзаги уступила неаполитанцам со счетом 1:3.
Все началось с удаление Роберто Гальярдини по ходу еще первого тайма. После перерыва партенопейцы вышли вперед благодаря голу Андре-Франка Замбо-Ангисса, а за 10 минут до конца Ромелу Лукаку сравнял счет.
Однако вскоре Джованни Ди Лоренцо подарил своей команде преимущество, которое зафиксировал Джанлука Гаэтано.
Вашему вниманию видео всех голов матча Наполи - Интер в тридцать шестом туре Серии А:
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Наполи - Интер 3:1
Голы: Замбо-Ангисса, 67, Ди Лоренцо, 85, Гаэтано, 90+5 - Лукаку, 82.
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 22 - 6
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 10 - 14
Ожидаемые голы (xG): 1.88 - 0.54.
Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус, 74), Оливера - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински (Гаэтано, 83) - Элмас (Распадори, 69), Осимхен (Симеоне, 69), Кварацхелия (Политано, 83).
Интер: Онана - Д'Амброзио, Де Врей, Бастони (Ачерби, 58) - Белланова (Думфрис, 74), Барелла (Брозович, 58), Асллани, Гальярдини, Госенс (Мартинес, 80) - Лукаку, Корреа (Димарко, 74).
Предупреждения: Элмас - Гальярдини.
Удаление: Гальярдини, 41-я минута (вторая желтая).
Источник: MEGOGO