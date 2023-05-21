iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча 21.05.2023 Серии А

"Нерадзурри" не сумели обыграть соперника, который уже ни за что не сражается, досрочно став чемпионом.
Вчера, 23:03
Наполи - Интер / Getty Images
Наполи - Интер / Getty Images

Миланский Интер безуспешно съездил в гости к Наполи, который несколько туров назад стал чемпионом Италии. В рамках 36-го тура команда Симоне Индзаги уступила неаполитанцам со счетом 1:3.

Все началось с удаление Роберто Гальярдини по ходу еще первого тайма. После перерыва партенопейцы вышли вперед благодаря голу Андре-Франка Замбо-Ангисса, а за 10 минут до конца Ромелу Лукаку сравнял счет.

Однако вскоре Джованни Ди Лоренцо подарил своей команде преимущество, которое зафиксировал Джанлука Гаэтано.

Вашему вниманию видео всех голов матча Наполи - Интер в тридцать шестом туре Серии А:

Читай также: Боруссия Д в большинстве разгромила Аугсбург и обошла Баварию в чемпионской гонке

Наполи - Интер 3:1
Голы: Замбо-Ангисса, 67, Ди Лоренцо, 85, Гаэтано, 90+5 - Лукаку, 82.

Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 22 - 6
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 10 - 14
Ожидаемые голы (xG): 1.88 - 0.54.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус, 74), Оливера - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински (Гаэтано, 83) - Элмас (Распадори, 69), Осимхен (Симеоне, 69), Кварацхелия (Политано, 83).

Интер: Онана - Д'Амброзио, Де Врей, Бастони (Ачерби, 58) - Белланова (Думфрис, 74), Барелла (Брозович, 58), Асллани, Гальярдини, Госенс (Мартинес, 80) - Лукаку, Корреа (Димарко, 74).

Предупреждения: Элмас - Гальярдини.

Удаление: Гальярдини, 41-я минута (вторая желтая).

ИсточникMEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи интер Серия А

Статьи по теме

Интер уступил немотивированному Наполи, сохранив интригу в борьбе за место в Лиге чемпионов Интер уступил немотивированному Наполи, сохранив интригу в борьбе за место в Лиге чемпионов
Специя Коваленко благодаря ничье с Лечче выбила из Серии А Кремонезе Специя Коваленко благодаря ничье с Лечче выбила из Серии А Кремонезе
Винисиус: Чемпионат, который раньше принадлежал Роналду и Месси, сейчас принадлежит расистам Винисиус: Чемпионат, который раньше принадлежал Роналду и Месси, сейчас принадлежит расистам
"Приглашаем сыграть на нашем стадионе": Десна отреагировала на скандал с участием Барселоны "Приглашаем сыграть на нашем стадионе": Десна отреагировала на скандал с участием Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:39
Европа23:39
Винисиус: Чемпионат, который раньше принадлежал Роналду и Месси, сейчас принадлежит расистам
Европа23:03
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Европа22:52
"Приглашаем сыграть на нашем стадионе": Десна отреагировала на скандал с участием Барселоны
Европа22:44
Реал повторил антирекордную серию выездных поражений в 21-м веке
Европа22:25
"Это разрушенное здание тоже часть победы?": Днепр-1 обратился к игрокам Барселоны
Еврокубки22:22
Финал четырех Евролиги: Реал обыграл в финале Олимпиакос, Монако выиграло "бронзу"
Еврокубки22:15
Реал - чемпион Евролиги сезона-2022/23
Теннис21:57
Екатерина Байндль уступила Маяр Шериф
Европа21:34
Интер уступил немотивированному Наполи, сохранив интригу в борьбе за место в Лиге чемпионов
Европа21:32
Холанд охарактеризовал свой дебютный сезон в Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK