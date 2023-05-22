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Себальос: Винисиуса не уважают на всех стадионах Испании

Испанец встал на защиту своего партнера по команде.
Сегодня, 10:51
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Хавбек Реала Дани Себальос высказался о расизме в адрес вингера клуба Винисиуса в матче против Валенсии (0:1).

"Ничего нового. Винисиуса не уважают на всех стадионах в Испании, мы должны заботиться о нем, ведь он достояние нашей лиги и нашего клуба.

Тренер спросил его, хочет ли он продолжать игру, но мы понимаем, что ничего не можем поделать. У него 11 желтых карточек и одна красная, а соперники выходят сухими из воды – это неправильно.

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Жест Винисиуса? Неправильный поступок – болельщики Валенсии заслуживают уважения. Уверен, он извинится перед ними", – сказал Себальос в интервью La Vanguardia.

Напомним, начиная с самых первых минут встречи Валенсия - Реал расистским оскорблениям подвергался Винисиус. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор Дани Себальос

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