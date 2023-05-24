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Футбол

Скандальная красная карточка Винисиуса отменена

Бразилец избежал наказания после удаления в матче Ла Лиги.
Сегодня, 08:42
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В рамках 35-го тура чемпионата Испании Реал на выезде минимально проиграл Валенсии (0:1). В поединке произошел крупный скандал из-за расизма в адрес игрока "сливочных" Винисиуса Жуниора, который был удален.

Как сообщает Marca, Комитет по спортивным соревнованиям RFEF в результате многочасового обсуждения принял решение отменить дисквалификацию бразильца.

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Информируется, что причиной отмены красной карточки послужило то, что у главного арбитра встречи Бенгоэчеа не было полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части, что привело к неверной оценке эпизода.

Отметим, что в Испании уволили арбитра VAR, который не показал главному судье фол на Винисиусе.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала семь человек по двум инцидентам, связанных с Винисиусом.


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