Интер хочет усилиться защитником Барселоны

Центрбек Барселоны Андреас Кристенсен попал в сферу интересов Интера. Об этом заявил журналист Джанлука Ди Марцио.

"Андреас Кристенсен проделал отличную работу в Барселоне, и они, безусловно, хотят сохранить его, но есть много клубов, которые заинтересованы в нем именно из-за финансового положения Барселоны.

Ряд итальянских клубов сделают все, чтобы подписать его, и Интер особенно заинтересован в этом. Они уже давно хотят подписать его, но я не думаю, что Барселона захочет его отпускать.

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Все зависит от того, какое предложение поступит. Если клуб предложит 70 миллионов евро, Барселоне, вероятно, придется это рассмотреть. Но он определенно не из тех игроков, которыми они хотят жертвовать прямо сейчас", – сказал Ди Марцио в интервью SpilXperten.

В текущем сезоне на счету 27-летнего датчанина один гол и один ассист в 21 матче Ла Лиги.