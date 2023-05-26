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Брюгге Яремчука объявил о назначении нового главного тренера

Смена наставника команды произойдет после завершения нынешнего сезона.
Сегодня, 10:42
Ронни Дейла / Getty Images
Ронни Дейла / Getty Images

Наставник льежского Стандарда Ронни Дейла будет назначен на пост главного тренера Брюгге.

Как сообщает официальный сайт "черно-синих", 47-летний специалист возглавит команду со следующего сезона и будет представлен после первой тренировки на новом месте в конце июня.

На посту тренера Брюгге норвежец сменит нынешнего наставника Рика Де Миля.

Ранее Дейла, кроме Стандарда, также возглавлял Стремсгодсет, Селтик, Волеренгу и Нью-Йорк Сити, выигрывал чемпионаты Норвегии и Шотландии, а также МЛС.

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На данный момент Брюгге идет на четвертом месте в чемпионской группе Лиги Жупиле.

Напомним, что за Брюгге выступает нападающий Роман Яремчук. В нынешнем сезоне украинский форвард провел в составе бельгийской команды во всех турнирах 27 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге чемпионат Бельгии

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