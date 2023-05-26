Брюгге Яремчука объявил о назначении нового главного тренера

Наставник льежского Стандарда Ронни Дейла будет назначен на пост главного тренера Брюгге.

Как сообщает официальный сайт "черно-синих", 47-летний специалист возглавит команду со следующего сезона и будет представлен после первой тренировки на новом месте в конце июня.

На посту тренера Брюгге норвежец сменит нынешнего наставника Рика Де Миля.

Ronny Deila wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdcoach van Blauw-Zwart.



🔵⚫ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 25, 2023

Ранее Дейла, кроме Стандарда, также возглавлял Стремсгодсет, Селтик, Волеренгу и Нью-Йорк Сити, выигрывал чемпионаты Норвегии и Шотландии, а также МЛС.

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На данный момент Брюгге идет на четвертом месте в чемпионской группе Лиги Жупиле.

Напомним, что за Брюгге выступает нападающий Роман Яремчук. В нынешнем сезоне украинский форвард провел в составе бельгийской команды во всех турнирах 27 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.