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Футбол

Челси и ПСЖ поборются за хавбека Спортинга

Мануэль Угарте обойдется клубам в 60 млн евро.
Сегодня, 19:28
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

Мануэль Угарте, выступающий за португальский Спортинг, этим летом может получить повышение, игроком интересуются Челси и ПСЖ.

Фабрицио Романо утверждает, что французы уже начали переговоры с клубом, а с самим игроком уже согласовали пятилетний контракт.

Спортинг готов отпустить хавбека, если покупатель активирует клаусулу в размере 60 млн евро, и некоторые источники утверждают, что парижане готовы столько платить, чтобы не затягивать переговоры.

Однако при этом 22-летнем уругвайцем также интересуется лондонский Челси, который может в любой момент присоединится к переговорам.

Ранее также сообщалось об интересе к Мануэлю Угарте со стороны Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ Спортинг Лиссабон

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