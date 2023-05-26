Челси и ПСЖ поборются за хавбека Спортинга

Мануэль Угарте, выступающий за португальский Спортинг, этим летом может получить повышение, игроком интересуются Челси и ПСЖ.

Фабрицио Романо утверждает, что французы уже начали переговоры с клубом, а с самим игроком уже согласовали пятилетний контракт.

Спортинг готов отпустить хавбека, если покупатель активирует клаусулу в размере 60 млн евро, и некоторые источники утверждают, что парижане готовы столько платить, чтобы не затягивать переговоры.

Однако при этом 22-летнем уругвайцем также интересуется лондонский Челси, который может в любой момент присоединится к переговорам.

Ранее также сообщалось об интересе к Мануэлю Угарте со стороны Ливерпуля.