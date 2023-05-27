iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реалу и Барселоне запретили использовать бренд Эль Класико

Обоим клубам отказали в праве коммерческого управления товарным знаком.
Сегодня, 14:28
Эль Класико / Getty Images
Эль Класико / Getty Images

Мадридскому Реалу и Барселоне запретили использовать в своих целях бренд Эль Класико (El Clasico) для обозначения очных матчей.

Как сообщает издание Relevo, Испанское ведомство по патентам и товарным знакам отказало обоим клубам в праве коммерческого управления этой торговой маркой. Решение было аргументировано тем, что практически идентичный бренд ElClasico уже использует Ла Лига.

Читай также: Барселона выступила с заявлением насчет скандального видео с обращением к россиянам

"Риск путаницы включает в себя вероятность ассоциации с более ранней торговой маркой. Также принимаются во внимание сходства между знаками, репутация более ранней марки и затронутые области использования. Мы считаем, что использование вышеуказанного знака может привести к ассоциации в сознании потребителя с предыдущей маркой", - говорится в заявлении.

Теперь у Реала и Барселоны есть один месяц, чтобы подать апелляцию на это решение, если они хотят получить контроль над брендом.

Ранее президент Барселоны анонсировал глобальные перемены в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эль Класико Реал Мадрид Ла Лига

Статьи по теме

ПСЖ может усилиться вингером Реала ПСЖ может усилиться вингером Реала
Президент Барселоны анонсировал глобальные перемены в клубе Президент Барселоны анонсировал глобальные перемены в клубе
Болельщики Барселоны проголосовали за нового капитана клуба Болельщики Барселоны проголосовали за нового капитана клуба
Винисиус не сыграет против Севильи Винисиус не сыграет против Севильи
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина16:27
Монзуль будет судить матч между Шахтером и Днепром-1
Европа16:04
Не на того напали: экс-игрок Атлетико и Милана отбился от "вооруженного" ограбления
Украина15:49
Динамо продлило контракт с нигерийским вингером
Европа15:30
Еще одна награда: Холанд - лучший молодой игрок АПЛ сезона-2022/23
Формула 115:14
Гран-при Монако: Третья практика. Ферстаппен снова лучший, Хэмилтон разбил болид
Европа15:08
Полузащитник Арсенала близок к окончательной договоренности о переходе в Байер
Бокс14:53
"Я видел ограбления и похуже": Экс-соперник Ломаченко отреагировал на поражение украинца
Европа14:28
Реалу и Барселоне запретили использовать бренд Эль Класико
Европа14:21
Моуринью определился со своим будущим в Роме
Бокс14:00
Промоутер Джошуа обвинил Тайсона Фьюри во лжи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK