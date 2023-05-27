Реалу и Барселоне запретили использовать бренд Эль Класико

Мадридскому Реалу и Барселоне запретили использовать в своих целях бренд Эль Класико (El Clasico) для обозначения очных матчей.

Как сообщает издание Relevo, Испанское ведомство по патентам и товарным знакам отказало обоим клубам в праве коммерческого управления этой торговой маркой. Решение было аргументировано тем, что практически идентичный бренд ElClasico уже использует Ла Лига.

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"Риск путаницы включает в себя вероятность ассоциации с более ранней торговой маркой. Также принимаются во внимание сходства между знаками, репутация более ранней марки и затронутые области использования. Мы считаем, что использование вышеуказанного знака может привести к ассоциации в сознании потребителя с предыдущей маркой", - говорится в заявлении.

Теперь у Реала и Барселоны есть один месяц, чтобы подать апелляцию на это решение, если они хотят получить контроль над брендом.

Ранее президент Барселоны анонсировал глобальные перемены в клубе.