Барселона - Мальорка 3:0: обзор матча и результат игры 28.05.2023

Каталонцы провели последнюю игру перед реконструкцией Камп Ноу.

В воскресенье, 28 мая, в рамках 37-го тура Барселона принимала Мальорку. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первой половине игры вингер клуба Ансу Фати оформил дубль. Испанец отличился на 1-й и 24-й минуте встречи.

Во втором тайме хавбек каталонцев Гави забил на 70-й минуте, установив финальный результат на табло.

Напомним, Барселона отыграла свой последний матч на стадионе Камп Ноу перед реконструкцией.

Статистика матча Барселона - Мальорка 37-го тура Ла Лиги

Барселона - Мальорка 3:0

Голы: Фати, 1, 24, Гави, 70

Владение мячом: 78% - 22%

Удары: 28 - 3

Удары в створ: 9 - 1

Фолы: 4 - 9

Ожидаемые голы (xG): 3.63 - 0.09

Барселона: тер Штеген, Бальде (Серджи Роберто, 17), Кристенсен, Кунде, Альба (Алонсо, 81), Бускетс (Эрик Гарсия, 85), де Йонг, Гави, Дембеле (Ферран Торрес, 84), Фати (Рафинья, 79), Левандовски.

Мальорка: Грейф, Маффео, Вальент, Копете, Гайя (Гренье, 46), Коста (Родригес, 87), Дани Родригес (Анхель Родригес, 72), Морланес (Гонсалес, 86), Баба, Мурики (Пратс, 79), Ндиайе.

Удаление: Ндиайе (14).