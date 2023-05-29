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Центрбэк Эвертона Миколенко установил достижение, которое невозможно побить

Джеймс Тарковски стал единственным полевым футболистом в текущем сезоне АПЛ, который сыграл все матчи в сезоне полностью.
Сегодня, 13:47

Футболист мерсисайдского Эвертона Джеймс Тарковски установил необычное достижение, которое можно только повторить.

Как сообщает пресс-служба "ирисок", англичанин в прошедшем сезоне провел все 38 матчей в чемпионате Англии и во всех матчах отыграл от стартового до финального свистка. Центрбэк стал единственным полевым игроком в прошедшей кампании, которому удалось совершить подобное.

Однако, в истории уже случались подобные случаи. К примеру, таким отметился соотечественник Тарковски и его коллега по амплуа Джон Терри в сезоне-2014/15.

Напомним, что благодаря победе в последнем туре над Борнмутом Эвертон сохранил прописку в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон джеймс тарковски

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