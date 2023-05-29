Атлетико хочет арендовать хавбека ПСЖ

Солер может продолжить карьеру в стане мадридцев.

Хавбек ПСЖ Карлос Солер попал в сферу интересов Атлетико Мадрид. Об этом сообщает издание As.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне обсудит с руководством клуба потенциальные летние трансферы. Будущая кампания клуба не будет крупной, но мадридцы подпишут несколько новичков.

Атлетико хотел бы усилить полузащиту Солером. "Матрасники" готовы арендовать футболиста на год с опцией выкупа.

В текущем сезоне на счету 26-летнего испанца три гола и два ассиста в 25 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сделал заявление по поводу своего будущего в ПСЖ.