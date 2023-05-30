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Футбол

Венгерский клуб распрощался с украинским полузащитником

Фехервар не предложил новый контракт Макаренко.
Вчера, 23:28
Евгений Макаренко / Getty Images
Евгений Макаренко / Getty Images

Фехервар объявил о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Евгением Макаренко, который покинет команду в статусе свободного агента.

Как сообщает официальный сайт венгерского клуба, контракт 32-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона и было принято решение не продлевать договор.

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Макаренко, ранее также выступавший за Говерлу, Динамо, Кортрейк и Андерлехт, пополнил состав Фехервара в 2021 году. В этом сезоне украинский хавбек провел в составе венгерской команды во всех турнирах 23 матча, в которых записал на свой счет два гола и четыре результативные передачи.

Отметим, что нынешний чемпионат Венгрии Фехервар завершил на десятом месте в двух очках от зоны вылета.

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