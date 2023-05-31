Кипрский клуб определился с судьбой арендованного нападающего Динамо

Нападающий Артем Беседин должен будет вернуться в киевское Динамо из аренды в никосийской Омонии.

Как сообщает 24sports.com.cy, кипрский клуб не планирует продолжать сотрудничество с 27-летним футболистом и не будет его выкупать.

Беседин присоединился к Омонии зимой на правах аренды на полгода. В составе кипрской команды форвард провел во всех турнирах 15 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Также украинец стал победителем Кубка Кипра.

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В чемпионате Кипра Омония финишировала на шестом месте в чемпионской группе.

Ранее сообщалось, что греческий клуб не будет продлевать аренду защитника Динамо.