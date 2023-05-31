Реал находится в шаге от продления контракта с хавбеком клуба

Реал находится в шаге от продления контракта с хавбеком Дани Себальосом. Об этом сообщает издание Marca.

26-летний испанец был близок к уходу из клуба, однако стороны смогли договориться о новом договоре на три года. О его подписании будет объявлено уже на этой неделе.

Напомним, действующее соглашение игрока с клубом истекает уже 1 июля.

В текущем сезоне на счету Себальоса четыре ассиста в 29 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Лунин может пополнить состав чемпиона Шотландии.