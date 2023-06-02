Каземиро: Я не спорю с Бруно, просто много от него требую

Бразилец рассказал о важности португальца, который сильно помог ему при адаптации в новой команде и новой стране.

Не раз и не два фанаты были свидетелями того, как Каземиро и Бруно Фернандеш о чем-то спорят на футбольном поле.

Это происходит даже после финального свистка, когда Манчестер Юнайтед одерживает победу. По словам самого бразильца, все на самом деле не так, как кажется на первый взгляд.

"Мы бы могли потратить весь день, говоря о том, как хорош Бруно, потому что он фантастический игрок", - цитирует Каземиро Manchester Evening News. "Но, если быть честным - и я говорю это ему - я жду от него великих дел. Потому что в моих глазах он один из самых важных игроков в команде".

"Так что, когда он упускает шанс, когда одна из его передач идет мимо, мы всегда хотим, чтобы он делал все идеально, но это нормальные разговоры. Я никогда не спорил с Бруно, на самом деле, все наоборот. Я просто всегда много от него требую, а он много требует от меня".

"За пределами футбольного поля то же самое, иногда мы говорим друг другу: "Ты мог забить, ты мог получше справиться в этом моменте, потому что у тебя есть для этого все качества".

Источник: Getty Images

Читай также: Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на финал Кубка Англии

Каземиро также рассказал, что Бруно был тем игроком, который больше всех помогал ему после того, как бразилец перешел из мадридского Реала.

"Я очень благодарен ему, потому что он тот игрок, который помогал мне с самого начала в плане языка. Он фантастический игрок, невероятный. Он тот, кто приносит много пользы команде. С ним приятно играть, потому что он является движущей силой команды, тем, кто помогает нам больше всего. Двигатель команды, если угодно".

"Когда я приехал сюда, мне повезло, что Бруно всегда мне очень помогал. Он много рассказывал о клубе, о том, что это значит. Я могу сказать с полной уверенностью, что он один из самых важных игроков в клубе. Все видят, какой он великий игрок".

Напомним, что в субботу, 3 июня, состоится финал кубка Англии, в котором сойдутся Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Стартовый свисток встречи запланирован на 17:00 по Киеву.