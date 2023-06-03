Аталанта установила ценник на лидера своей атаки

Итальянская Аталанта готова расстаться с лидером своей атаки.

Как сообщает Сorriere Della Serra, бергамаски могут отпустить Расмуса Хьойлунда за сумму в районе 50 млн евро.

Стоит отметить, что это более чем в два раза больше, чем клуб заплатил за датчанина. У Штурма прошлым летом его купили за 17 млн евро.

В этом сезоне форвард провел 33 матча за Аталанту, забив 9 голов и отдав два ассиста. Также он является лучшим бомбардиром квалификации к ЧЕ-2024 на данный момент.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Хьойлунда заинтересован Манчестер Юнайтед.