Травма Марсьяля может помешать Манчестер Юнайтед продать его

Французский форвард продолжит навещать лазарет "красных дьяволов", которые вряд ли смогут от него избавиться.

Манчестер Юнайтед может быть вынужден сохранить Антони Марсьяля в составе, несмотря на первоначальные планы продать его.

Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг подтвердил, что восстановление 27-летнего француза от разрыва мышц будет долгим.

"Да, это будет долго, но как долго мы не знаем. Мы должны сделать больше обследований", - сказал тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

Марсьяль получил шесть травм разного вида в этом сезоне и сыграл только в 29 матчах Юнайтед. Француз не проводил 90 минут на поле в Премьер-лиге с января 2021 года.

Изначально "красные дьяволы" готовились избавиться от травматичного нападающего с большой зарплатой во время летнего трансферного окна. Однако его очередная травм может отпугнуть покупателей, из-за чего он проведет еще один сезон на Олд Траффорд.

Ранее тен Хаг потребовал от клуба подписания двух форвордов: опытного, который приносил бы пользу прямо сейчас, и молодого, который постепенно развивался бы и в будущем был главной ударной силой команды.

В связи интересом Манчестер Юнайтед к Расмусу Хойлунду, Аталанта уже выставила ценник на своего игрока.