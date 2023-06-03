Германия U-17 - Франция U-17 0:0 (по пен. 5:4): обзор матча и результат игры 02.06.2023

Немецкая сборная стала сильнейшей на континенте среди всех национальных команд до 17 лет.

В пятницу, 2 июня, в Будапеште прошел финальный поединок чемпионата Европы среди игроков до 17 лет, в котором сошлись сборные Германии и Франции.

За 90 минут игрового времени ни одна из команд не сумела размочить счет, а потому определение победителя турнира перешло на серию послематчевых пенальти.

Серия началась для немцев очень неудачно - уже первый же удар был отражен французским голкипером.

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"Les Bleus" могли завоевать трофей пятым ударом, однако бьющий допустил ошибку своего немецкого коллеги, пробив между углом и центром ворот на удобной для голкипера высоте.

После того, как немцы сравняли счет, игрок французской сборной попал в штангу, а немец, разведя вратаря и мяч по разным углам, принес своей команде победу.

Германия U-17 - Франция U-17 0:0 (по пен. 5:4)

Удары: 5 - 10

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 14 - 15

Германия U-17: Шмитт - Морейра (Дардай, 75), Йелтш, Даль (Булут, 84), Кабар - Хархауи (Озаве, 75), Уэдраого, Херманн, Дарвих, Бруннер - Моерштедт (Рамсак, 56).

Франция U-17: Аргни - Тити, Санда, Мепию, Санги - Бунеб (Силла, 81), Ферро, Буабре - Букенна (Иссуфу, 62), Ламбурд, Гомис (Тинкрес, 90+2).

Предупреждения: Бруннер, Даль, Уэдраого - Буабре, Мепию.