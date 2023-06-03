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Тен Хаг: МЮ - единственная команда, способная дать Сити отпор

Голландский специалист не сильно расстроен поражением.
Сегодня, 21:54
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг позитивно оценил поражение от Манчестер Сити в Кубке Англии.

Голландский специалист считает, что даже несмотря на быстрый гол, "дьяволы" не растерялись и продолжили на равных играть против "горожан". Конечно, команда могла играть лучше, но Тен Хаг убежден, что это их следующий шаг.

"Поздравляю Ман Сити с завоеванием трофея. Мы навязали хорошую борьбу, действовали очень организованно. Нас было сложно обыграть, мы оставляли мало свободного пространства лучшей команде мира на данный момент.

После быстрого гола в наши ворота мы отыгрались и являемся, возможно, единственной командой в мире, способной дать отпор Ман Сити. После раннего гола становится сложно, но в очередной раз можно было увидеть наш менталитет, наш характер. Мы сохраняли спокойствие.

Мы могли обращаться с мячом лучше, я знаю. Но этот шаг будет нашим следующим. Я не думаю, что сегодня нас можно критиковать, мы провели отличный матч, а сезон получился великолепным", – цитирует Эрика официальный сайт.

Напомним, ранее своим комментарием относительно финального матча поделился и Пеп Гвардиола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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