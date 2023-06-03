Гвардиола - о победе в Кубке Англии: Теперь мы можем говорить о требле
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о победе в Кубке Англии.
"Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, нам еще предстоит выиграть Лигу чемпионов. Но мы хорошо сыграли – для нашего города и болельщиков. Не ожидали, что соперник будет защищаться так плотно. Но во втором тайме появилось больше пространства.
Завтра и послезавтра футболисты отдохнут. Затем у нас будет три-четыре тренировки для подготовки к Интеру. Мы отправимся в путь в четверг утром после тренировки.
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Сегодняшняя победа важна для нас. Кубок Англии – это очень приятно. Я болельщик Барселоны, но буду любить Ман Сити до конца своих дней. Сегодня мы сделали болельщикам хороший подарок, чтобы они насладились игрой против наших соседей", – сказал Гвардиола в интервью BBC.
Напомним, в финале турнира Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.