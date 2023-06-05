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В Челси определились, за сколько готовы продать Хавертца в Реал

Лондонцы не против ухода своего игрока.
Сегодня, 11:25
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

В Челси определились с ценником на хавбека Кая Хавертца. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Лондонцы готовы расстаться с немецким футболистом за 50-60 млн евро + бонусы. Реал контактирует с игроком, но на данный момент переговоры далеки от продвинутой стадии.

"Синие" могут продать летом Хавертца, так как опасаются, что полузащитник откажется от продления контракта, который рассчитан до июля 2025 года.

В уже минувшем сезоне на счету 23-летнего немца семь голов и один ассист в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал намерен в короткие сроки подписать Хавертца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид Кай Хавертц

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