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Гамбург - Штутгарт 1:3: обзор матча и результат игры 05.06.2023

Придется "красноштанникам" еще год ждать своей возможности вернуться в элиту немецкого футбола.
Сегодня, 00:28
Штутгарт / Getty Images
Штутгарт / Getty Images

В понедельник, 5 июня, на Фолькспаркштадионе прошел ответный матч плей-офф за право сыграть в Бундеслиге в следующем сезоне, в котором встретились Гамбург и Штутгарт.

Уже после первого поединка исход противостояния был практически решен: "швабы" разгромили своего оппонента со счетом 3:0.

Практически та же ситуация повторилась и в этот раз. Хотя стоит отметить, что начало матча для хозяев поля получилось достаточно обнадеживающим - уже на 6-й минуте они открыли счет, благодаря точному удару Сонни Киттеля.

В целом, первый тайм больше не подарил никаких запоминающихся моментов. Зато вторая половина встречи получилась что надо.

Сразу после перерыва гости восстановили паритет, а спустя еще некоторое время они и вовсе вышли вперед. Далее у обеих команд начались проблемы с нервами, что привело к четырем желтым карточкам, которая арбитр раздал буквально за один заход.

Источник: Getty Images

Гамбург попытался вернуться в игру, но большая часть ударов летела мимо ворот. А Штутгарт даже умудрился забить третий гол уже в компенсированное время, установив окончательный счет матча.

В итоге Штутгарт сохранил свое место в Бундеслиге, а Гамбург вновь остался ни с чем - коллектив Тима Вальтера будет вынужден ждать еще год, чтобы снова попытаться вернуться.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Гамбург - Штутгарт плей-офф за место в Бундеслиге

Гамбург - Штутгарт 1:3 (по сумме двух матчей 1:6)
Голы: Киттель, 6 - Мийо, 48, 64, Силас, 90+7.

Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 15 - 18
Ожидаемые голы (xG): 1.38 - 2.24

Гамбург: Фернандеш - Гайер (Микельбренсис, 69), Монтеро (Кенигсдорффер, 72), Шонлау, Мугайм - Мефферт (Бильбия, 67), Рейс, Киттель - Джатта, Глацель, Домпе.

Штутгарт: Мюллер - Мавропанос (Загаду, 46), Антон, Ито, Соса (Нартей, 66) - Каразор, Эндо, Вагноман (Силас, 82), Мийо (Томаш, 66), Фюрих - Гирасси (Пфайффер, 66).

Предупреждения: Киттель, Мугайм, Бильбия, Микельбренсис, Шонлау - Мавропанос, Гирасси, Фюрих, Соса, Томаш, Каразор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига гамбург штутгарт

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