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Одноклубник Михайлюка посетил прощальный матч Ибрагимовича и получил подарок от Жиру

Лидер Хорнетс отлично провел время в Италии, посетив последний матч сезона.
Вчера, 23:54
ЛаМело Болл и Рафаэль Леау / Getty Images
ЛаМело Болл и Рафаэль Леау / Getty Images

Звездный защитник Шарлотт ЛаМело Болл, выступающий в одной команде со Святославом Михайлюком, в свободное время решил поехать в Италию на, как оказалось, прощальный матч Златана Ибрагимовича.

Младший из трех братьев Болл посетил Сан-Сиро, пообщался с игроками и руководством "россонери", в частности с Рафаэлем Леау, который позже оформит победный дубль, и техническим директором и легендой клуба Паоло Мальдини.

Источник: Getty Images

К тому же 21-летний разыгрывающий обменялся подарками с Оливье Жиру: баскетболист получил игровую футболку форварда, а взамен подарил французу свои кроссовки.

Источник: Getty Images

Стоит отметить, что это был предпоследний вечер для Мальдини в должности технического директора Милана, ведь после конфликта с владельцем Джерри Кардинале он вынужден покинуть родной клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович Серия А Паоло Мальдини Святослав Михайлюк Шарлотт Хорнетс ЛаМело Болл рафаэль леау

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