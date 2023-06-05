Одноклубник Михайлюка посетил прощальный матч Ибрагимовича и получил подарок от Жиру

Звездный защитник Шарлотт ЛаМело Болл, выступающий в одной команде со Святославом Михайлюком, в свободное время решил поехать в Италию на, как оказалось, прощальный матч Златана Ибрагимовича.

Младший из трех братьев Болл посетил Сан-Сиро, пообщался с игроками и руководством "россонери", в частности с Рафаэлем Леау, который позже оформит победный дубль, и техническим директором и легендой клуба Паоло Мальдини.

Источник: Getty Images

К тому же 21-летний разыгрывающий обменялся подарками с Оливье Жиру: баскетболист получил игровую футболку форварда, а взамен подарил французу свои кроссовки.

Источник: Getty Images

Стоит отметить, что это был предпоследний вечер для Мальдини в должности технического директора Милана, ведь после конфликта с владельцем Джерри Кардинале он вынужден покинуть родной клуб.