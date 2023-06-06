Большой торт и много сладостей: Роналду с возлюбленной ярко поздравили детей с днем рождения

Португалец устроил грандиозную вечеринку для своей семьи.

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду закончил сезон в Саудовской Аравии без трофеев.

Несмотря на негативную концовку сезона, у португальца есть повод для радости и счастья. Криштиану вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес устроили праздник для своих детей.

Двойняшки Матео и Ева, рожденные в 2017-м от суррогатной матери, отпраздновали свой шестой день рождения.

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На мероприятии присутствовала вся семья португальца, а главными персонажами были как раз-таки Матео и Ева. Двойняшки получили свои большие торты, с которых задули свечи.

"Искренне поздравляю, мои любимые. Папочка очень любит вас", - написал Роналду в Instagram.

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Ранее сообщалось, что Роналду выступил с заявлением о своем будущем в Ан-Насре.