iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Большой торт и много сладостей: Роналду с возлюбленной ярко поздравили детей с днем рождения

Португалец устроил грандиозную вечеринку для своей семьи.
Сегодня, 14:50
Криштиану Роналду с семьей / instagram.com/georginagio
Криштиану Роналду с семьей / instagram.com/georginagio

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду закончил сезон в Саудовской Аравии без трофеев.

Несмотря на негативную концовку сезона, у португальца есть повод для радости и счастья. Криштиану вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес устроили праздник для своих детей.

Двойняшки Матео и Ева, рожденные в 2017-м от суррогатной матери, отпраздновали свой шестой день рождения.

Читай также: Променяла на Формулу-1: Феликс расстался с возлюбленной, которая начала встречаться с пилотом Макларен

На мероприятии присутствовала вся семья португальца, а главными персонажами были как раз-таки Матео и Ева. Двойняшки получили свои большие торты, с которых задули свечи.

"Искренне поздравляю, мои любимые. Папочка очень любит вас", - написал Роналду в Instagram.

Читай также: Юный вингер Манчестер Юнайтед объявил, что скоро станет отцом

Ранее сообщалось, что Роналду выступил с заявлением о своем будущем в Ан-Насре.


Статьи по теме

Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой
"Гнилой империализм и воняет на весь мир": Усик жестко высказался о россиянах "Гнилой империализм и воняет на весь мир": Усик жестко высказался о россиянах
Бензема: Хотел завершить карьеру в Реале, но иногда жизнь дает тебе второй шанс Бензема: Хотел завершить карьеру в Реале, но иногда жизнь дает тебе второй шанс
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина прекратила борьбу, Костюк сыграет в четвертьфинале смешанных пар Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина прекратила борьбу, Костюк сыграет в четвертьфинале смешанных пар
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Европа16:40
Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой
Бокс16:29
"Гнилой империализм и воняет на весь мир": Усик жестко высказался о россиянах
Европа16:17
Бензема: Хотел завершить карьеру в Реале, но иногда жизнь дает тебе второй шанс
Теннис16:10
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина прекратила борьбу, Костюк сыграет в четвертьфинале смешанных пар
Теннис15:55
Свитолина уступила скандальной белоруске, завершив выступления на Ролан Гаррос
Сборные15:45
Еще две звезды НБА попали в состав сборной США на ЧМ-2023
Украина15:28
Ворскла продлила контракт с африканским легионером
Украина15:23
Довбик близок к продлению контракта с Днепром-1
Украина14:59
Минай продлил контракт с главным тренером после лучшего результата команды в УПЛ
Европа14:50
Большой торт и много сладостей: Роналду с возлюбленной ярко поздравили детей с днем рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK